Пережившая коронавирус сравнила ощущения от болезни с «дьяволом внутри нее»

Жительница английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях. С пережившей COVID-19 пообщались журналисты издания The Mirror.

28-летняя Джейми Бэггетт (Jamie Baggett) сначала решила, что заразилась инфекцией нижних дыхательных путей. У нее был жар, и она думала, что заболела простудой или пневмонией. Британка кашляла так сильно, что ее тошнило. Симптомы быстро усилились, и у нее диагностировали коронавирус.

Бэггетт госпитализировали. Врачи поставили ей кислородную маску. Британка рассказала, что на пике заболевания она чувствовала острую боль при дыхании, как будто ее пронзают изнутри. «Внутри меня словно был дьявол», — описала она свои ощущения. Больше всего Бэггет боялась, что ее восьмилетний сын может заразиться от нее.

Сейчас британка восстанавливается дома после заболевания. Она призывает других следовать рекомендациям властей самоизолироваться, чтобы защитить себя и окружающих.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Задыхаясь и кашляя, Лэнгстон сказала: «Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше (…) Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте».

По последним данным, в мире выявлено более 341 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 14,7 тысячи больных умерли, 98,8 тысячи пациентов выздоровели.

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