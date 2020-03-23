Пережившая коронавирус сравнила ощущения от болезни с «дьяволом внутри нее»

Жительница английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях. С пережившей COVID-19 пообщались журналисты издания The Mirror.
28-летняя Джейми Бэггетт (Jamie Baggett) сначала решила, что заразилась инфекцией нижних дыхательных путей. У нее был жар, и она думала, что заболела простудой или пневмонией. Британка кашляла так сильно, что ее тошнило. Симптомы быстро усилились, и у нее диагностировали коронавирус.
Бэггетт госпитализировали. Врачи поставили ей кислородную маску. Британка рассказала, что на пике заболевания она чувствовала острую боль при дыхании, как будто ее пронзают изнутри. «Внутри меня словно был дьявол», — описала она свои ощущения. Больше всего Бэггет боялась, что ее восьмилетний сын может заразиться от нее.
Сейчас британка восстанавливается дома после заболевания. Она призывает других следовать рекомендациям властей самоизолироваться, чтобы защитить себя и окружающих.
Ранее сообщалось, что жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Задыхаясь и кашляя, Лэнгстон сказала: «Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше (…) Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте».
По последним данным, в мире выявлено более 341 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 14,7 тысячи больных умерли, 98,8 тысячи пациентов выздоровели.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения