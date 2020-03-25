Ветеран Второй мировой победил коронавирус

98-летний герой Второй Мировой войны из Великобритании выздоровел после того, как неделю назад его тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом пишет The Daily Mirror.

Бывший фармацевт Джек Боуден (Jack Bowden), которому исполняется 99 лет в мае, попал в больницу 16 марта. Уже в пятницу, 20 марта, пройдя лечение в больнице, Боуден вернулся в дом престарелых. Считается, что пенсионер — самый старый человек в Великобритании, заразившийся и переболевший коронавирусом.

По словам младшего сына Боудена, пенсионер поступил в госпиталь на прошлой неделе с подозрением на инфекцию мочевыводящих путей — за последние 4-5 года у 98-летнего мужчины обнаруживали подобные проблемы. Тем не менее в больнице врачи попросили его пройти тест на COVID-19; результат исследования оказался положительным.

Сын пенсионера подчеркнул, что разговаривал с выздоровевшим отцом 23 марта, и тот чувствовал себя отлично.

Во времена Второй Мировой войны бывший фармацевт из Великобритании Боуден работал над разработкой пенициллина в Королевской медицинской школе военно-морского флота (the Royal Navy Medical School).

23 марта сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране вводится запрет на собрания группами более двух человек.

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