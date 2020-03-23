Появился способ рассчитать нужное количество туалетной бумаги на время карантина

В сети появился сайт, с помощью которого можно рассчитать нужное количество туалетной бумаги на время карантина из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Daily Mail, его данные подтверждают, что в подавляющем большинстве случаев люди из-за паники способны купить больше необходимого.

Ресурс был создан лондонским разработчиком Беном Сассооном (Ben Sassoon) и художником Сэмом Харрисом (Sam Harris). На сайте howmuchtoiletpaper.com нужно ввести количество имеющихся дома рулонов бумаги и число раз пользования туалетом в день. В результате подсчетов портал покажет, на сколько дней хватит того, что есть в наличии, и достаточно ли этого запаса на срок карантина.

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Сайт также предлагает расширенные настройки, позволяющие более точно определить необходимое количество рулонов. В среднем, отмечает издание, пользователи покупают на 500 процентов больше туалетной бумаги, чем им необходимо на время карантина.

Способ подсчитать нужное количество туалетной бумаги стал актуален для жителей многих стран, так как покупатели сметают товар с полок магазинов в ожидании введения карантина из-за коронавируса. Видео с подобными закупками публиковали пользователи из разных стран, в том числе из Австралии, Великобритании, США и Японии.

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