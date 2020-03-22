Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

На сайте популярного англоязычного словаря Urban Dictionary появился обидный термин для обозначения тех, кто излишне паникует из-за коронавируса или же, напротив, игнорирует все меры предосторожности. На новое слово, которое придумал один из пользователей, обратило внимание издание Republic World.

Слово Covidiot («ковидиот») создано из двух частей: первая отсылает к вирусу COVID-19, а вторая — это слово идиот. У нового термина два значения. Первое — «тот, кто игнорирует предупреждения относительно общественного здоровья и безопасности». Для этого значения Urban Dictionary привел следующий пример: «Этот ковидиот обнимает всех, кого она видит».

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Второе значение слова — «человек, который запасается различными товарам, лишая своих соседей возможности купить их». «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» — говорится в примере ко второму значению слова.

Ранее сообщалось, что для оказавшихся на карантине россиян был запущен специальный портал с образовательным и развлекательным контентом. В настоящее время к сервису подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе — «Яндекс», Mail.ru, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн кинотеатры. Доступ к нему будет бесплатным.

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