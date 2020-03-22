Распространение кашля в маске и без показали на видео

В сети набирает популярность видеозапись, которая наглядно демонстрирует, как распространяется дыхание человека при кашле с использованием различных средств защиты и без них. Ролик публикует Telegram-канал ЖЮ («Жизнь YouTube»).
На видео смоделировано шесть ситуаций: показано, как распространяется дыхание, если человек дышит ровно, когда он кашляет, не прикрываясь, когда кашляет, прикрываясь рукой, кашляет в рукав, кашляет в респираторе и в медицинской маске. В ролике видно, как по-разному распределяются потоки воздуха при кашле с разными средствами защиты.
В финале видео со ссылкой на Веймарский Университет-Баухаус сообщается о необходимости соблюдать социальное дистанцирование (не менее чем на 1 метр), а также прикрывать при чихании рот и нос сгибом локтя или салфеткой.
Вирусологи неоднократно подчеркивали, что чихать и кашлять лучше не в ладони, а в сгиб локтя. Прикрывание носа и рта ладонью провоцирует распространение инфекции, поскольку вирусы легко передаются через прикосновение. Именно так может передаваться коронавирус.
22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Всего в мире инфицированы 307 277 человек. Также зарегистрировано 13 048 смертей, 92 372 человека излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения