Распространение кашля в маске и без показали на видео

News Ukraine / YouTube

В сети набирает популярность видеозапись, которая наглядно демонстрирует, как распространяется дыхание человека при кашле с использованием различных средств защиты и без них. Ролик публикует Telegram-канал ЖЮ («Жизнь YouTube»).

На видео смоделировано шесть ситуаций: показано, как распространяется дыхание, если человек дышит ровно, когда он кашляет, не прикрываясь, когда кашляет, прикрываясь рукой, кашляет в рукав, кашляет в респираторе и в медицинской маске. В ролике видно, как по-разному распределяются потоки воздуха при кашле с разными средствами защиты.

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В финале видео со ссылкой на Веймарский Университет-Баухаус сообщается о необходимости соблюдать социальное дистанцирование (не менее чем на 1 метр), а также прикрывать при чихании рот и нос сгибом локтя или салфеткой.

Вирусологи неоднократно подчеркивали, что чихать и кашлять лучше не в ладони, а в сгиб локтя. Прикрывание носа и рта ладонью провоцирует распространение инфекции, поскольку вирусы легко передаются через прикосновение. Именно так может передаваться коронавирус.

22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. Всего в мире инфицированы 307 277 человек. Также зарегистрировано 13 048 смертей, 92 372 человека излечились.

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