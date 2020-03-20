Итальянский легкоатлет рассказал о кровавом кашле при коронавирусе

Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал о том, как у него нашли коронавирус. Его слова приводит AIPS.

Меллони вспомнил, что сначала у него поднялась температура и начался небольшой кашель. Затем легкоатлет стал кашлять каждые пять минут. «В какой-то момент я начал кашлять кровью. Тогда меня направили в отделение неотложной помощи. К счастью, все было на начальном этапе, и в скором времени я смогу выбраться», — отметил он.

По последним данным, Италия обогнала Китай по числу жертв от коронавируса. Всего в европейской стране погибли 3405 человек, это превышает число китайских жертв — 3245. В общей сложности в Италии заразились коронавирусом более 41 тысячи человек, за последние сутки скончались 427.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Общее число погибших из-за коронавируса в мире превысило десять тысяч, всего в мире оказались инфицированы 244,5 тысячи человек, более 86 тысяч излечились.

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