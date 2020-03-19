У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19. У россиянина выявлены легкие симптомы заболевания, сейчас он находится в изоляции. Отмечается, что в данный момент в клубе проводятся тесты игроков и есть большая вероятность, что другие хоккеисты «Оттавы» также заболели.

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 58 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

12 марта руководство НХЛ решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны в этот же день.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 235,4 тысячи человек. Свыше 9,7 тысячи заболевших умерли, еще 85 тысяч вылечились.

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