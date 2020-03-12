Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

В заявлении лиги говорится, что руководство проконсультировалось со специалистами и решило приостановить сезон начиная с 12 марта. Отмечается, что на окончательное решение лиги повлияло временное прекращение сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» выявили коронавирус.

В регулярном чемпионате НХЛ последние матчи были сыграны 12 марта.

Ранее 12 марта стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с приостановлением Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса. Кроме того, французское издание L'Equipe сообщило, что 17 марта Союз объявит о переносе Евро-2020 на год позже, а также прервет розыгрыши национальных чемпионатов.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом.

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