УЕФА отменил два матча Лиги чемпионов

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», которые должны были состояться 17 марта, отменены. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Организация пока не назвала новую дату для этих матчей, отметив при этом, что решение по ним будет принято «в обозримом будущем». Из-за контакта с зараженными коронавирусом «Реал» и «Ювентус» ранее были отправлены на карантин. Болезнь была обнаружена у защитника туринской команды Даниэле Ругани, она протекает бессимптомно.

Ранее 12 марта стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с приостановлением Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса. Кроме того, французское издание L'Equipe сообщило, что 17 марта Союз объявит о переносе Евро-2020 на год позже, а также прервет розыгрыши национальных чемпионатов.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом.

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