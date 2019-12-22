Хоккеист сборной России отреагировал на информацию о получении паспорта Канады

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев отреагировал на информацию о том, что он собирается получить паспорт Канады. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Зайцев сказал, что родился и вырос в России, а также представляет сборную страны. «Как сложится дальше моя жизнь, я не знаю. Возможно, я захочу уехать жить в Италию. Или, к примеру, построю дом в Лос-Анджелесе. Буду жить там, где комфортно мне и моей семье», — отметил он. Хоккеист добавил, что при этом он навсегда останется русским.

17 декабря бывшая жена Зайцева Маргарита рассказала , что хоккеист подал документы на получение канадского гражданства. По ее словам, процесс находится на завершающей стадии.

В ноябре Зайцев забрал у бывшей супруги двух дочерей. Маргарита подала на укравшего детей спортсмена заявление в полицию.

Хоккеист женился в 2015 году. В браке у пары родились две дочери. В 2019 году стало известно об их расставании.

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

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