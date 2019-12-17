Укравший детей у бывшей жены хоккеист сборной России собрался стать канадцем

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев подал документы на получение канадского гражданства. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала его бывшая жена Маргарита.

По словам женщины, они с Зайцевым собирались стать гражданами страны еще три года назад, когда были вместе. Маргарита от этой идеи позднее отказалась, а спортсмен — нет. Теперь же процесс находится на завершающей стадии. Как отметила бывшая жена игрока, он не сможет увести их детей в Канаду, пока не получит паспорт.

В ноябре Зайцев забрал у бывшей супруги двух дочек. 6 декабря появилось видео произошедшего: компания из трех человек, в которой были сам хоккеист, его отец и друг, дождались появления женщины на улице и отобрали у нее малышей. Маргарита подала на укравшего детей спортсмена заявление в полицию.

Хоккеист женился в 2015 году. В браке у пары родились две дочери. В 2019 году стало известно об их расставании.

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

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