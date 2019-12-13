Бывшая жена хоккеиста сборной России рассказала о страхе за похищенных им детей

Бывшая жена российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Маргарита заявила о страхе за детей, которых спортсмен похитил у нее. Видеообращение появилось в ее Instagram.
«Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно...» — написала под постом Маргарита. Она добавила, что борется за детей, а не за деньги и не понимает, почему действия экс-супруга остаются безнаказанными.
Сегодня очень важный для меня день. День Надежды. Конечно, я прекрасно понимаю, что силы наши сейчас с Никитой не совсем равны. У него с самого начала была очень мощная поддержка: и денежная, и ресурсная, а я могла надеяться только на своих дочек, близких людей и адвокатов. И в какой-то момент у меня начали отнимать все. Отняли моих малышек, а затем и помощь со стороны юристов, которым верила последнего, как когда-то своему мужу... за три дня до заседания я, наконец, смогла ознакомиться с материалами дела и не поверила своим глазам. Там оказались только доказательства со стороны Никиты, и практически ни одного документа, которые я собирала все 3 месяца! Их просто не приложили, с моей стороны не было почти ни-че-го. Я сопоставила многие детали в нашей с адвокатами работе, а так же ситуацию, когда один из моих адвокатов Куракина Мария, которой я так же доверяла, из коллегии Сергея Бадамшина, убедительно настояла на том, что бы я покинула с детьми квартиру, именно в один из двух дней когда Никита прилетал в Москву из Канады. Я знала о его прилете из сообщений СМИ и понимала, что причина важная для него, если он пропускает матч команды. И я решила, что не буду выходить из дома с детьми эти дни. Это знала и адвокат, но она настояла на том, чтобы мы с малышками выехали на экспертизу, хотя до этого они проходили у нас дома.... Вы знаете, что произошло потом.... я не вижу своих дочек уже 3 недели, я не знаю, где они и что с ними... Я правда, не понимаю, почему это остаётся безнаказанным... Но я борюсь...борюсь одна, у меня нет таких денег и связей как у семьи Никиты. я борюсь за детей, а не за деньги, я и так ему уже все отдала, что он не забрал сам. Неужели нельзя просто нормально договориться ? Отдать мне дочек, и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок ? Неужели нужно просто уничтожать человека ложью и враньем ради своего самолюбия и интересов своих родителей. Но мои Вера и Соня - не их дети, МОИ! Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно....
Маргарита выразила надежду на благоприятный исход дела. «Неужели нельзя просто нормально договориться? Отдать мне дочек и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок?» — написала она. Суд должен состояться 13 декабря.
О том, что Зайцев забрал у бывшей жены детей, стало известно 27 ноября. 6 декабря в сети появилось видео произошедшего. Женщина обратилась в полицию. Утверждалось, что игрок пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ и прибыл в Москву, чтобы разобраться с обвинениями. Отец игрока заявил, что Маргарита издевалась над детьми.
Хоккеист женился в 2015 году. В браке у пары родились две дочери. В 2019 году стало известно об их расставании.
Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.