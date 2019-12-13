Бывшая жена хоккеиста сборной России рассказала о страхе за похищенных им детей

Сегодня очень важный для меня день. День Надежды. Конечно, я прекрасно понимаю, что силы наши сейчас с Никитой не совсем равны. У него с самого начала была очень мощная поддержка: и денежная, и ресурсная, а я могла надеяться только на своих дочек, близких людей и адвокатов. И в какой-то момент у меня начали отнимать все. Отняли моих малышек, а затем и помощь со стороны юристов, которым верила последнего, как когда-то своему мужу... за три дня до заседания я, наконец, смогла ознакомиться с материалами дела и не поверила своим глазам. Там оказались только доказательства со стороны Никиты, и практически ни одного документа, которые я собирала все 3 месяца! Их просто не приложили, с моей стороны не было почти ни-че-го. Я сопоставила многие детали в нашей с адвокатами работе, а так же ситуацию, когда один из моих адвокатов Куракина Мария, которой я так же доверяла, из коллегии Сергея Бадамшина, убедительно настояла на том, что бы я покинула с детьми квартиру, именно в один из двух дней когда Никита прилетал в Москву из Канады. Я знала о его прилете из сообщений СМИ и понимала, что причина важная для него, если он пропускает матч команды. И я решила, что не буду выходить из дома с детьми эти дни. Это знала и адвокат, но она настояла на том, чтобы мы с малышками выехали на экспертизу, хотя до этого они проходили у нас дома.... Вы знаете, что произошло потом.... я не вижу своих дочек уже 3 недели, я не знаю, где они и что с ними... Я правда, не понимаю, почему это остаётся безнаказанным... Но я борюсь...борюсь одна, у меня нет таких денег и связей как у семьи Никиты. я борюсь за детей, а не за деньги, я и так ему уже все отдала, что он не забрал сам. Неужели нельзя просто нормально договориться ? Отдать мне дочек, и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок ? Неужели нужно просто уничтожать человека ложью и враньем ради своего самолюбия и интересов своих родителей. Но мои Вера и Соня - не их дети, МОИ! Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно....

Фото опубликовано @margo__ruby