Отец хоккеиста сборной России ответил на обвинение в похищении внучек

Отец защитника сборной России по хоккею и клуба «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Игорь отреагировал на обвинения в похищении внучек. Его слова приводит РЕН ТВ.

Зайцев-старший отверг заявления бывшей жены сына, заявив, что детей забрал сам хоккеист. Он обвинил Маргариту в издевательском отношении к детям. «В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети», — сказал отец спортсмена.

Ранее бывшая жена Зайцева Маргарита заявила в полицию о похищении детей. Она обвинила в случившемся отца ее бывшего мужа и обратилась за помощью к адвокатам. Отмечалось, что после инцидента Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел в Москву для решения вопроса.

Хоккеист женился на Маргарите в 2015 году. Затем у них родились две дочери. В этом году стало известно о разводе пары.

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