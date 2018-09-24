Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин

Нападающий английского клуба «Сток Сити» Сайдо Бераино за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин. Об этом сообщает The Sun.

Все дети появились на свет в период с 30 мая по 17 июля. Матерью первого стала бывшая невеста футболиста Стефания Кристофору, которая 30 мая родила ему сына. В свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» указано имя Бераино.

Мать второго ребенка — рожденная в Африке медсестра, чье имя не называется. От футболиста она родила девочку 15 июля. Официально Бераино не является ее отцом, однако девушка ведет переговоры с ним и его адвокатами.

Третьего ребенка футболисту родила модель по имени Челси. 17 июля у нее появилась девочка, в свидетельстве о рождении которой в качестве отца указан Бераино.

В августе форвард забил первый мяч за 913 дней. До этого забивал лишь в феврале 2016 года, играя за «Вест Бромвич». Бераино не мог отличиться в 48 играх подряд. В «Сток Сити» он перешел в январе 2017-го.

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