Родители прикарманили доходы Неймара

Нападающий французского ПСЖ Неймар отдает родителям 85 процентов своих рекламных доходов. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

По информации издания, доход от рекламы Неймара в сезоне-2017/18 составил 22,6 миллиона евро. Однако форвард получил лишь 15 процентов от суммы, которую ему выплатили 13 спонсоров — остальные деньги ушли на счет компании NR Sport. Фирмой руководит отец футболиста Неймар да Силва Сантос.

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Издание отмечает, что решение о таком разделении доходов семья Неймара приняла, когда ему было 14 лет.

По оценке журнала Forbes, Неймар является третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. За год бразильский форвард зарабатывает 90 миллионов долларов.

Нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором пентакампеоны проиграли Бельгии.

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