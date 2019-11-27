Бывшая жена хоккеиста сборной России заявила о похищении детей

Бывшая жена защитника сборной России по хоккею и клуба «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о похищении детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что неизвестные совершили нападение на няню в Москве, забрали детей и уехали в неизвестном направлении. Она обвинила в похищении отца ее бывшего мужа и обратилась за помощью к адвокатам.

После инцидента Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел в Москву для решения вопроса.

Защитник выступает за «Оттаву» с этого сезона. Он известен своими выступлениями за «Торонто Мейпл Лифс» и несколько клубов Континентальной хоккейной лиги. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата мира-2016.

Хоккеист женился на Маргарите в 2015 году. Затем у них родились две дочери. В этом году стало известно о разводе пары.

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