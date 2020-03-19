Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса. Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов рассказал, из чего можно сделать маску, в интервью радио Sputnik.

Викулов напомнил, что маска должна быть четырехслойной. По его словам, можно самому сделать маску из марли или бинта. Такая маска будет действовать не более двух часов, похожие делают в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Если рядом с вами находятся чихающие или кашляющие люди, а маски нет, можно закрыться шарфом, рассказал инфекционист.

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Иммунолог отметил, что маски предназначены для уже заболевших людей или тех, кто ухаживает за инфицированными. Их следует носить и находящимся в группе риска людям. Также Викулов прокомментировал рекомендации пропитывать маски чем-либо. «В социальных сетях фигурируют видео-рекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты», — подчеркнул он.

Также инфекционист рассказал о необходимости защищать глаза от воздушно-капельных инфекций. Заражение COVID-19 может произойти через слизистые оболочки, поэтому можно надевать для защиты медицинские или «нулевые» очки. Могут помочь и солнцезащитные очки, хотя они и не закрывают глаза полностью, пояснил специалист.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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