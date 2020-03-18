Военные, заключенные и студенты начнут шить для россиян маски от коронавируса

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий документ, датированный 15 марта.

По данным издания, поручения направлены на профилактику коронавируса. Из документа следует, что Минюст и ФСИН должны обеспечить условия, чтобы осужденные шили медицинские маски ежедневно. Помимо них, в категорию средств индивидуальной защиты (СИЗ) входят халаты и лекарства.

Минпромторгу поручено организовать доставку СИЗ потребителям с привлечением возможностей «Почты России» и интернет-торговли.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

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