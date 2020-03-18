Силовые структуры
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Путин призвал не сравнивать российский средний класс с жизнью на Западе
Блогерша спародировала обнаженное фото самой красивой женщины в мире
Жена Павла Воли нашла плюсы в ситуации с коронавирусом
Жилье в Москве предложили арендовать за восемь тысяч рублей в месяц
Ношение масок против коронавируса назвали опасным
Курс рубля рухнул до минимума за четыре года
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели еще в одном регионе России
Сотни возможных распространителей коронавируса сожгли в Индонезии
Шнуров написал стихи о росте цен на бензин и призыве Путина не покупать продукты
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
Новости партнеров

Военные, заключенные и студенты начнут шить для россиян маски от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий документ, датированный 15 марта.

По данным издания, поручения направлены на профилактику коронавируса. Из документа следует, что Минюст и ФСИН должны обеспечить условия, чтобы осужденные шили медицинские маски ежедневно. Помимо них, в категорию средств индивидуальной защиты (СИЗ) входят халаты и лекарства.

Минпромторгу поручено организовать доставку СИЗ потребителям с привлечением возможностей «Почты России» и интернет-торговли.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок
Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0113 марта

Однажды в Ростове

Советские «фантомасы» стали самой известной бандой страны. За дерзкие ограбления их расстреляли
23:1217 марта

В России обстреляли вертолет с грузом горючего

20:4817 марта

СКР вернулся к делу о похищении российского летчика спецслужбами США в Африке

19:5717 марта

Похитители заперли россиянина в подвале и кормили ватрушками ради его миллионов

Силовые структуры00:0111 марта

Блестящие стволы

Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
19:1917 марта

Россиянин попытался изнасиловать первоклассницу в школьном туалете

17:4417 марта

Российский подросток распылил кислоту в лицо полицейскому

16:2217 марта

Россиянин воспользовался потерянным полицейским пистолетом и погиб

Силовые структуры00:02 9 марта

«Пошли большие деньги — появились трупы»

Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
16:0817 марта

Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами

15:3817 марта

Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника

14:2317 марта

Названо наказание для упустивших маньяка российских полицейских

Россия
Ответы на главные вопросы о коронавирусе
Чем опасен коронавирус и как распознать его симптомы: наглядная инструкция
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели еще в одном регионе России
Давид Беров«Я до сих пор не понимаю, чем я переболел»
Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе
Власти Подмосковья обратились к жителям в связи с коронавирусом
Россия начала закрывать границы из-за коронавируса
В страну запрещен въезд иностранцам
Москвичам на карантине дали советы для сохранения формы
«Всех проверить просто физически невозможно»
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
Все материалы
Мир
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
«Многие тут ждут зомби-апокалипсис»
Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США
В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса
Границы Европы закрывают из-за коронавируса
Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд
Каждому пятому американцу предрекли потерю работы из-за коронавируса
«Пора дать отпор постоянной дискриминации и мачизму»
Испанские феминистки — о борьбе против сексизма и отказе быть домашней прислугой
Коронавирус охватил все штаты США
Все материалы
Бывший СССР
Обвинения Януковича в краже миллиардов долларов назвали метафорой
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Украина вернет всех граждан из-за рубежа перед закрытием границ
У Белоруссии «остался осадок» после закрытия границы с Россией
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
На Украине грабители похитили 100 тысяч медицинских масок под угрозой оружия
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Все материалы
Экономика
Goldman Sachs признал Россию готовой к новому нефтяному порядку
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Цена на нефть упала ниже 29 долларов
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Китай назвали победителем в «нефтяной войне»
По наводке
На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Россия проверит ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду
«Они возглавили советскую преступность»
 
Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой
Обманутые вкладчики сдали российского банкира полиции
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
У московского бомжа украли 750 тысяч рублей
Доля воровская
 
Все материалы
Наука и техника
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
F-15E показался с новой ядерной бомбой
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Apple выпустит два дешевых iPhone
Фантомные боли
Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года
Все материалы
Спорт
Многократный призер чемпионатов Украины по боксу погиб в аварии
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом
МОК высказался о судьбе Олимпиады-2020
Чемпионат мира по хоккею отменят
LONDON, ENGLAND - JULY 11: England football fans react after their defeat as they watch the Hyde Park screening of the FIFA 2018 World Cup semi-final match between Croatia and England on July 11, 2018 in London, United Kingdom.The winner of this evening's match will go on to play France in Sunday's World Cup final in Moscow. Up to 30,000 free tickets were available by ballot for the biggest London screening of a football match since 1996. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)Евро-2020 и Олимпиада под угрозой срыва из-за коронавируса
Крупнейшие спортивные турниры отменяют по всему миру
Все материалы
Культура
Заразившуюся коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу
Звездная болезнь
Все больше знаменитостей заражаются коронавирусом: кто они и как болеют?
Французская актриса и певица Сюзи Делер умерла в 102 года
Партнерский материал
Дикари, сэр
Роботы, властные женщины и революция: все, что нужно знать о «Мире Дикого Запада»
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу
Сиди и смотри
Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом
У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус
Все материалы
Интернет и СМИ
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Сымитировавшая суицид с детьми «аптечная» блогерша заинтересовала омбудсмена
Жизнь под колпаком
 
Рамблер/касса удвоила обороты
«Мракобесы распространяются как инфекция»
Как создатель самого провокационного научного журнала в России променял КВН на оргии кораллов
Пользователи популярного мессенджера оказались под угрозой из-за уязвимости
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Показан пригодный для чрезвычайного положения наряд из 1990-х
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Найдено сходство между одеждой самого стильного мужчины и антисептиками для рук
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
В американском интернет-магазине появилась советская туалетная бумага из 70-х
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Студентка с редким заболеванием кожи снялась в купальнике для журнала Vogue
Все материалы
Путешествия
Американский самолет запросил посадку в России и улетел
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Пенсионерка заработала состояние на продаже интимных снимков
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Женщину похоронили спустя 100 лет после ее убийства
«Забавно пьянеть от пиццы»
Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
Женщина родила ребенка для школьного друга-гея с одобрения своего возлюбленного
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Коронавирус вынудил проституток потребовать секса в медицинских масках
Все материалы
Показана внешность нового бюджетного кроссовера Volkswagen
Самые крутые самодельные автомобили
Что может получиться, если есть руки и много свободного времени
У сотрудника «АвтоВАЗа» обнаружили коронавирус
На что Renault Arkana способна на льду?
Испытываем главное рыночное открытие ушедшего года на предмет зимней заносоустойчивости
Частный заказчик из России получил кабриолет Aurus
Самые уродливые российские автомобили
Машины, которые хочется развидеть
Названа цена самой дорогой модели Audi в России
Все материалы
Дом
Российского застройщика поместили на карантин из-за коронавируса
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В России захотели снизить ставки по образовательным кредитам
В Вологодской области проведут качественный водопровод
Нижегородские бизнесмены получили более двух миллиардов рублей по господдержке
Все материалы