Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

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«Чтобы успокоить участников, которые предполагали досрочный период... они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — сказал Музаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что изменения в расписании ЕГЭ будут «без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения».

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

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