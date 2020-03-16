Студентов МГУ отпустят по домам из-за коронавируса

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студенты вуза смогут перейти на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса. Документ опубликован в группе «Студенческий совет МГУ» во «ВКонтакте».

Образовательный процесс в университете планируется организовывать в полном объеме с использованием «различных технологий». Приказ начнет действовать с 17 марта «до особого распоряжения».

Такое решение было принято после обращения Студсовета МГУ к ректору. Среди 15 тысяч студентов был проведен опрос, по результатам которого 66 процентов проголосовали за полный переход на дистанционный формат обучения. В письме ректору отмечалось, что часть студентов уже предпочитает не посещать занятия в связи с осложнениями эпидемиологической обстановки.

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На момент написания заметки 16 марта студенты очного отделения в большинстве своем продолжают учиться очно, передает из здания вуза на Моховой корреспондент «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом. В Минобразования руководству российских вузов поручили начать измерять температуру студентов на входе в учебные заведения.

По последним данным, в России выявлено 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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