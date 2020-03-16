Минобразования поручило начать измерять температуру студентам российских вузов

Руководству российских вузов поручили начать измерять температуру студентов на входе в учебные заведения. Об этом говорится в распоряжении министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, опубликованном на сайте Минобразования.

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Также ректорам вузов рекомендуется по возможности ограничить проведение очных совещаний для сотрудников и сократить направления в командировки. При необходимости в вузах предлагается вводить удаленный режим работы.

Приказ вступил в силу с 16 марта.

По последним данным, в России выявлено 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев, свыше 6,5 тысячи человек скончались.

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