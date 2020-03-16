В РПЦ объяснили смерти от коронавируса словами «так уж богу угодно»

Религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей — Бога и греха. Об этом в эфире радио «Радонеж» сказал глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Димитрий Смирнов.

«Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один господь Бог», — сказал протоиерей.

Священнослужитель уверен, что, даже если россияне будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения вирусом, возможность заболеть и умереть останется. «Так уж Богу угодно», — объяснил он и привел в пример недавние события в Москве, где из-за сильного ветра дерево упало на машину и убило мужчину.

Смирнов заявил, что внимание к теме вируса неоправданно преувеличено и вызвано страхом в обществе. Он сравнил эпидемию коронавируса с туберкулезом, отметив, что вокруг последнего такой паники нет. «У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой [туберкулеза], а так-то все, тишина полная», — пояснил священник.

На данный момент России зарегистрировано 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире свыше 169 тысяч случаев. Более 6,5 тысячи человек скончались.

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