Россиянам назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, россиянам следует пользоваться медицинскими масками, не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий. Эти способы РИА Новости назвал глава Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

Врач напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем, и даже несмотря на то, что маски малоэффективны, носить их стоит. В крайнем случае вместо нее можно использовать шарф, натянутый на лицо. Ревич отметил, что одной маски в среднем хватает на один час, некоторых — на четыре часа.

Собеседник издания призвал граждан поменьше обниматься и целоваться при встрече со знакомыми, а чихать надо в сгиб локтя. «Лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу», — сказал он.

Доктор добавил, что даже такие минимальные меры в совокупности могут снизить возможность заражения и снизить число инфицированных.

По последним данным, в России зарегистрировано 63 факта инфицирования. Всего в мире более 169 тысяч случаев заражения, 6513 человека погибли.

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