В РПЦ заступились за считающего бесполезным образование для девочек протоиерея

Журналисты, написавшие о считающем бесполезным образование для девочек протоиерее Дмитрии Смирнове, вырвали слова из контекста и хотели «хайпануть». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он заступился за священнослужителя, сообщив, что тот в своем выступлении на радио «Радонеж» не призывал не отдавать девочек в школу, а говорил о преимуществе домашнего образования по сравнению со школьным и о том, что оно позволит ребенку в будущем стать хорошей матерью. «Батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода, которая, по всей видимости, находится на домашнем обучении и в семь лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем», — написал Легойда.

Представитель Церкви предположил, что Смирнов — сторонник семейного образования, а не мракобес или «враг образования в целом». Легойда заверил, что РПЦ не объявляла войну образованию для женщин и девочек и не призывает «приковывать их к батареям».

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» рассказал об одной прихожанке, которая родила ребенка и не отправила семилетнюю дочь в первый класс, чтобы та помогала ей с младенцем. «Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет», — говорил священник.

Нигде в своем интервью он не упоминал о домашнем образовании, однако отмечал, что, оставшись дома, девочка «будет уже готовая мама, все будет уметь». «Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?», — добавлял Смирнов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!