В РПЦ российских мужчин назвали национальной катастрофой

Объясняя свое сравнение гражданских жен с проститутками протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что его слова исказили. По его словам, он начал беседу с того, что российские мужчины — это «национальная катастрофа». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам Смирнова, мужчины бросают подруг и «пожирают» лучшие годы их жизни, или не готовы жениться. «Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал протоиерей.

Протоиерей также рассказал, что по долгу службы часто ездил по России, и именно во время таких поездок «разочаровался в российских мужчинах». По его словам, эти «выродившиеся люди» не могут защитить, прокормить и одеть женщину, а некоторые «смеют руку поднять».

Священник заявил, что женщина слабее, а «командиром корабля, который плывет по житейскому морю», должен быть мужчина, а сейчас все наоборот. При этом, по его словам, мужчины тоже несчастны, потому что «воспитаны одной маменькой».

16 февраля протоиерей Дмитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», заявив, что они — временная утеха для мужчин. Позднее он сообщил, что ему поступают угрозы из-за его высказывания. Он заявил, что намерен подать иск в суд на клевету в случае, если угрозы продолжат поступать.

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