Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей объяснился

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) объяснил свое сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками, заявив, что осуждает не женщин, а мужчин. Его слова приводит агентство «Москва».

По его словам, высказывание о гражданских женах было адресовано мужчинам, которые из женщин «сделали содержанок, жениться не хотят» и «превратили их в проституток». Он подчеркнул, что не обижает женщин, а, наоборот, стремится им помогать. «Особенно при разводах — рассказываю, что делать с этими идиотами, тварями, которые просто издеваются, как безопасно из этого выйти», — пояснил священнослужитель.

Кроме того, он посоветовал россиянкам не вступать в сексуальную связь с мужчинами, пока те не предложат заключить официальный брак. В этом случае «у каждой женщины тогда будет стоять очередь из 20 мужчин, и она выберет лучшего на всю жизнь».

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

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