В РПЦ извинились перед женщинами за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения оскорбленным российским женщинам за высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 17 февраля.

Иларион отметил, что протоиерей «нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин». Митрополит предположил, что назвавший гражданских жен проститутками сделал это «из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи».

Кроме того, представитель Русской православной церкви (РПЦ) признал, что в гражданских браках «женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен». По его словам, когда женщина соглашается на гражданский брак, то рассчитывает, что со временем мужчина предложит пожениться официально.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

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