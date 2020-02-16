Депутат Госдумы уличила РПЦ в набрасывании ладана на вентилятор

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина сочла слова протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах хайпом на оскорблениях и сравнила их с набрасыванием ладана на вентилятор. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Особенно неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях. <...> В церковные дела не вмешиваюсь, но соболезную сотрудникам патриархии, которые вынуждены зачем-то оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя», — заявила депутат Госдумы.

Кроме того, Пушкина подчеркнула, что в политической жизни России уже стало нормальным признавать ошибки «хамов, наглецов и тех, кто не уважает других людей». Их стали исключать из партии за те или иные высказывания, поскольку своим поведением такие «токсичные активы» выставляют в негативном свете не только себя, но и своих коллег, добавила она.

До РПЦ, по словам Пушкиной, такая практика пока не дошла. «Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников», — заключила парламентарий.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

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