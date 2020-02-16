Захарова и Симоньян отреагировали на слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавшего гражданских жен бесплатными проститутками. Соответствующий пост появился в Facebook.

Дипломат обратилась к главе синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимиру Легойде. «Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала слова Смирнова у себя в Telegram-канале. Она пригласила его в гости, чтобы посмотреть, как живет «нормальная семья». «Трое деток, обе мамочки с нами живут, сестры младенец весь день у нас, Тиграна [Кеосаяна] брат, мамина сестра двоюродная (сын у нее погиб, мы к себе забрали). Детки приучены перед сном молиться (..). Взрослые тоже Бога боятся, само собой. (...) И, да — у нас гражданский брак», — написала медиаменеджер. По ее мнению, бракосочетание — бессмысленная и усложняющая множество аспектов жизни вещь. Симоньян также указала, что не выходит замуж «тупо из принципа», назвав слова протоиерея «замшелым позднесоветским трешаком», не имеющим никакого отношения к вере в Бога.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов), возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. Извиняться за свои слова Смирнов отказался.

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