В РПЦ отказались извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Димитрий (Смирнов), сравнивший гражданских жен с бесплатными проститутками, заявил, что специально использовал это слово, и отказался извиняться. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Проститутка – абсолютно литературное слово, — говорит он. — А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко». Смирнов пояснил, что гражданских жен бросают через три-пять лет отношений, и с ними «обращаются как с мусором».

Священнослужитель также объяснил, что использует такие выражения только для того, чтобы «остановить этот кошмар». Кроме того, он не против судиться с тем, кто не согласен с его мнением. «Посудимся. Я докажу с аргументами в руках», — заключил он.

Ранее 16 февраля Смирнов рекомендовал россиянкам не выходить замуж за мусульман, иеговистов, коммунистов и атеистов, а тем женщинам, которые не смогли найти мужа в России, посоветовал ехать в Африку. По словам священнослужителя, там живет много христиан, а РПЦ доброжелательно настроена к бракам с представителями других христианских конфессий.

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