В РПЦ рассказали о нравственной проблеме Водонаевой

Замглавы синодального отдела Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал слова телеведущей Алены Водонаевой о «рожающем быдле». Его слова передает РИА Новости.

По мнению представителя РПЦ, высказывание Водонаевой указывает на наличие у нее серьезной нравственной проблемы. В частности, телеведущая пренебрежительно и высокомерно относится к тем, кого считает ниже себя по уровню достатка и интеллекту, рассказал он.

13 февраля Водонаева приехала в отдел МВД по Таганскому району Москвы. По словам телеведущей, с ней беседовали о ее отношении к абортам и о посте в Instagram. Адвокат ведущей Екатерина Гордон добавила, что в данный момент проводится проверка по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

В декабре 2019 года Алена Водонаева написала в Instagram пост о том, что «не надо рожать рабов этому государству», а также отметила, что чаще всего в России рожают «либо богачи, либо необразованное быдло». На публикацию в соцсети поступило два заявления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

‌ ‌

‌

box#2526885‌