В Москве начались одиночные пикеты в поддержку Алены Водонаевой

У здания отдела МВД по Таганскому району Москвы, куда ранее приехала телеведущая и блогер Алена Водонаева, начались одиночные пикеты. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

На опубликованной в канале фотографии запечатлена женщина, стоящая с листом бумаги, на которым крупными буквами выведено: «Водонаева права».

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В отделе полиции телеведущая находится уже час, пишет Super.ru.

Водонаеву вызвали в полицию 10 февраля в рамках проверки, посвященной ее декабрьскому посту в Instagram, в котором она, в частности, призвала «не рожать рабов этому государству». Так телеведущая отреагировала на ноябрьскую новость о том, что Минздрав Самарской области рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов.

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