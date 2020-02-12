Скабеева выступила против уголовного преследования «бестолковой» Водонаевой

Телеведущая Ольга Скабеева выступила против уголовного преследования блогерши Алены Водонаевой за пост в Instagram с призывом «не рожать рабов этому государству». В эфире программы «60 минут» она пояснила, что считает странной такую решительную реакцию в отношении Водонаевой. Запись доступна на YouTube-канале передачи.

«Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно», — заявила Скабеева. Ведущая также отметила, что Водонаева никому физически не навредила и что содержание ее публикации — это «всего-навсего бред».

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В феврале в отношении Водонаевой в полицию поступило два заявления. Полиция начала доследственную проверку по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Блогерша получила уведомление о необходимости явиться в ОВД. Она отметила, что намерена приехать к полицейским, но не собирается отказываться от своих слов.

Водонаева оказалась в центре скандала в середине января после нескольких публикаций в Instagram на тему материнства, абортов и системы материнского капитала в России.

Ажиотаж вызвал ее комментарий, опубликованный после предложения президента России Владимира Путина изменить систему материнского капитала, выдавая его в том числе и за первого ребенка. Водонаева заявила, что детей в России будут заводить отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки. По мнению блогерши, проблема демографии не в размере маткапитала, а в уровне жизни россиян.

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