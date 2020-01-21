Затравленная за слова о рожающем быдле Водонаева записала видеообращение

Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на травлю за критику демографической политики и слова о том, что в России за деньги готовы рожать «нищие россияне и быдло». Она записала видеообращение, в котором ответила хейтерам. Запись доступна на YouTube.

«Для меня эти дни прошли непросто. Я столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути. Я не собираюсь отказываться от своих слов», — отметила она. Водонаева подчеркнула, что критиковала ситуацию, при которой люди находят способ обналичивать материнский капитал и потратить средства на себя, а не на улучшение жизненных условий или ребенка.

Ведущая также ответила тем, кто отказывается считаться с ее мнением только потому, что она снималась обнаженной для мужского журнала. Героиня видео напомнила хейтерам, что имеет высшее журналистское образование, работала криминальным журналистом и телеведущей, а теперь ведет блоги и тратит заработанные средства на девятилетнего сына. Участие в откровенных съемках не означают, что она «глупая инфузория-туфелька», парировала Водонаева. «Мое тело — это мое дело, и никакого отношения ни к интеллекту, ни к моей гражданской позиции оно не имеет», — заключила она.

По словам Водонаевой, никто не может упрекнуть ее в романах с женатыми мужчинами или в занятии проституцией. «Кроме разве что балаболов. Они как белка в колесе: сегодня льют фекалии на одних, завтра — на других. При этом они неприкосновенны», — заметила ведущая.

Телеведущая сделала критическую публикацию в Instagram-аккаунте после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Она выразила мнение, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради денег в качестве материнского капитала.

Ее высказывание подвергли критике другие ведущие, чиновники и общественные деятели. Депутат Госдумы Виталий Милонов обозвал Водонаеву «порнозвездой средней руки» с «куриными мозгами», а правозащитница Евгения Чудновец заподозрила бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» в экстремизме, потребовав удалить или отредактировать пост.

Некоторые заподозрили телеведущую в желании уйти в политику. Так, шоумен Степан Меньщиков, с которым Водонаева встречалась на «Доме-2», отметил, что ей «не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет». Похожего мнения придерживается певец Шура.

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