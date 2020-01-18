Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле

Телеведущая Алена Водонаева объяснила свои слова о «быдле, которому вечно не хватает на бутылку водки». Об этом сообщает РИА Новости.

Она обвинила СМИ в искажении ее слов. «Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству», — пояснила она. Водонаева отметила, что не надо питать иллюзий о том, будто этой проблемы не существует.

Ранее с критикой телеведущей выступила правозащитница Евгения Чудновец. В обращении к бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Чудновец потребовала удалить или отредактировать соответствующие посты, иначе она обратится в Центр «Э» МВД России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обозвал Водонаеву «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгами».

В изначальной публикации в Instagram Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости помогут решить демографическую проблему в России. Она посчитала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат.

15 января президент Владимир Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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