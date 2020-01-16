Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере. Комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте после того, как послушала речь президента России Владимира Путина для Федерального собрания.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений», — заметила она. Водонаева считает, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради этих денег, так как находятся в тяжелом финансовом положении.

По мнению ведущей, проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. «У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?» — заключила ведущая.

15 января Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Также глава государства заявил о планах обеспечить учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

В декабре 2019 года Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Тогда она отмечала, что «не надо рожать рабов этому государству». Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру до того, как заводить детей, а не слушать политиков, рекомендующих обратное.

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