Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, его трансляцию ведет «Россия 24».

Родители первенца с 1 января 2020 года смогут получить 466 тысяч 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Материалы по теме Приоткрыть завесу Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

Таким образом, подчеркнул глава государства, семья с тремя детьми сможет вложить в жилье более миллиона рублей. Также Путин объявил о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.

Путин, указал, что государству «необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и мечтает о детях». По его словам, сейчас стимулировать семьи к рождению второго ребенка уже выглядит недостаточной мерой.

До этого президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.

На первом этапе нуждающиеся семьи станут получать половину минимального размера оплаты труда (МРОТ) — это 5,5 тысячи рублей. Если этого недостаточно, то со следующего года они начнут получать в два раза больше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!