Президент России Владимир Путин поручил увеличить доплаты учителям. Об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

Президент указал, что работа классным руководителем — большая ответственность, эта работа требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.

Ранее в январе министр просвещения Ольга Васильева говорила о том, что в стране изменят структуру оплаты труда учителей. «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки», — сказала министр.

В конце 2019-го Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителей в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

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