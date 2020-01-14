Россиянам пообещали рост зарплат в разы

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал россиянам рост реальных зарплат по итогам 2020 года — он должен составить 130 процентов. Чиновник рассказал об изменениях в интервью «Российской газете».

По его словам, работники бюджетного сектора экономики также вправе ожидать повышения оплаты труда — на какую именно величину, Топилин не уточнил. При этом региональные власти по-прежнему будут учитывать положения майского указа президента Владимира Путина. Согласно ему, зарплаты отдельных категорий бюджетников привязаны к среднему уровню заработков в конкретном субъекте РФ. «Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — отметил министр.

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Бюджетные работники, не обозначенные в майском указе, например, бухгалтеры, юристы, инженеры, также получат ежегодную прибавку к зарплате — в размере трех процентов в октябре 2020 года, а также четырех процентов в 2021 и 2022 годах.

По словам Топилина, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) по итогам 2020 года вырастут на 1,5 процента. С 2014 по 2018 годы этот показатель снижался. В конце 2018-го Росстат пересмотрел методику расчета, после чего отчитался о росте реальных располагаемых доходов по итогам года на 0,1 процента. По итогам девяти месяцев 2019 года рост составил 0,8 процента.

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