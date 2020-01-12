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В России изменится структура оплаты труда учителей

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В России изменят структуру оплаты труда учителей. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки», — сказала министр.

Она добавила, что проблема заключается в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. При этом, по словам Васильевой, сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель, позволяющую прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации планирует обратиться в правительство с просьбой проработать вопрос приведения к единому знаменателю зарплаты российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Предполагается, что реализация этого предложения займет около года.

В ноябре Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителей в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

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