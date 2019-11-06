Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. Это следует из отчета Росстата по итогам января-сентября 2019 года.

В пятерку лидеров по размеру зарплат также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

Самые маленькие зарплаты зафиксированы на Северном Кавказе. Так, в Северной Осетии средняя зарплата учителей составляет 21 999 рублей, в Кабардино-Балкарии — 22 139 рублей, в Карачаево-Черкесии — 22 203 рубля, в Ингушетии — 22 291 рубль и Дагестане — 23 046 рублей.

Такой разрыв в зарплатах объясняется разницей в минимальном размере оплаты труда в регионах, пояснила РИА Новости заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!