Россияне согласились работать лучше при четырехдневке

Более двух третей россиян готовы к четырехдневной рабочей неделе при условии сохранения уровня заработной платы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Около двадцати процентов опрошенных хотели трудиться четыре дня в неделю при любых условиях, против такого режима работы высказались девять процентов граждан. Среди тех россиян, кто согласился трудиться при четырехдневной рабочей недели, 40 процентов готовы работать интенсивнее, 30 процентов — увеличить продолжительность трудового дня, 18 — отказаться от перерыва на обед.

Более половины россиян предпочли бы сделать пятницу дополнительным выходным днем, четверть хотели бы отдыхать в понедельник, 14 процентов респондентов выразили желание не работать по средам. При этом 70 процентов россиян предпочли бы работать четыре восьмичасовых дня, а 30 процентов опрошенных — пять укороченных трудовых дней.

Тем не менее 60 процентов россиян считают, что переход на четырехдневку в ближайшие три-пять лет невозможен. О готовности российской экономике к сокращению трудовой недели заявили 27 процентов респондентов.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что текущее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в стране. Он допустил изменение законов для того, чтобы сделать рабочий график более гибким, в том числе, ввести «четырехдневку». В Минтруда, комментируя тему, заявили, что зарплаты работников в случае переход на четырехдневную рабочую неделю должны остаться на прежнем уровне.

Между тем в Госдуме отмечали, что переход на «четырехдневку» в России пока невозможен, так как на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда. Кроме того, в нижней палате заявляли, что переход на сокращенную рабочую неделю с увеличением продолжительности труда в оставшиеся четыре рабочих дня грозит повышением заболеваемости и смертности населения.

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