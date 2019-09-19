Минтруд призвал не снижать зарплаты при переходе на четырехдневку

Зарплаты работников должны остаться на прежнем уровне при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента условий и охраны труда Минтруда Валерия Коржа.

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Он в то же время отметил, что вопрос четырехдневки требует серьезного изучения, поскольку, например, увеличение продолжительности рабочей смены в качестве компенсации за отмененный рабочий день может вызвать повышенную утомляемость сотрудников, ухудшение состояния их здоровья. Кроме того, также стоит вопрос о росте издержек работодателей. «Идти по этому пути — да, наверное, нужно, но очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов», — сказал Корж.

Ранее стало известно, что в ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в России. Глава правительства допустил внесение поправок в законы, чтобы сделать рабочий график более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней.

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