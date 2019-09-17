Названы условия перехода на четырехдневку в России

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется, в частности, гибкое законодательство, которое позволит решать вопросы между работником и работодателем в индивидуальном порядке. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«В тех видах деятельности, где результат не связан с индустриально-конвейерным видом производства, вполне возможно обеспечить и высокую производительность, и необязательность присутствия в течение 40 часов на рабочем месте», — сказал Шохин.

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Между тем большинство (76 процентов) работодателей не поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В компаниях пояснили, что главными недостатками «четырехдневки» являются необходимость снижения зарплат сотрудникам (такого мнения придерживается почти половина опрошенных). Кроме того, около 40 процентов респондентов утверждают, что в России из-за «четырехдневки» упадет производительность труда.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в России. Глава правительства допустил внесение поправок в законы, чтобы сделать рабочий график более гибким и в некоторых случаях сократить рабочую неделю до четырех дней.

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