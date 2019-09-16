Раскрыты детали эксперимента по переходу на четырехдневку

В ряде компаний, входящих в нацпроект по повышению производительности, могут провести эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.

В течение недели Минтруд обсудит возможность внедрения сокращенной рабочей недели в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. При этом конкретных параметров введения укороченной недели пока нет. «На предприятиях (...) работники 30–40 процентов времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — пояснил Засельский.

По его словам, тестирование изменений внутри множества компаний связано с необходимостью получения статистики с качественной выборкой. «Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — отметил замминистра экономразвития.

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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. «Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать», — сказал он.

В четверг, 12 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно без проведения мониторинга и специальных научных исследований. В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они считают, что после этого упадет производительность труда, вырастет количество переработок и снизится трудовая дисциплина.

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