Названо новое условие перехода на четырехдневку

Введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно без проведения мониторинга и специальных научных исследований. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, не приведет ли сокращение рабочей недели на один день к увеличению интенсивности труда, она подчеркнула, что говорить об этом преждевременно.

Дискуссию о переходе на четырехдневку в России этим летом начал премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда, он отметил, что к этому неизбежно приведет развитие технологий. В августе он поручил Минтруда до конца сентября оценить влияние изменений на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

Накануне, 11 сентября, в эфире программы «Диалог» на «России 24», Медведев назвал трудовое законодательство не соответствующим современным реалиям и предложил сделать его более гибким. Например, чтобы сотрудник мог работать четыре дня в неделю или меньше часов каждый день.

Между тем в настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они считают, что после этого упадет производительность труда, вырастет количество переработок и снизится трудовая дисциплина.

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