Названы сроки перехода россиян на четырехдневку

Россияне смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю не ранее чем через 40-50 лет, это длительный процесс. Таким мнением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поделился глава Минтруда Максим Топилин. об этом в среду, 4 сентября, передает ТАСС.

Министр напомнил, что шестидневка в Советском Союзе закончилась в 1967 году, то есть полвека назад. До этого в ведомстве указывали, что в настоящий момент закон регулирует только максимальное количество рабочих часов в неделю. Однако предприятие по соглашению с работниками может самостоятельно вводить четырехдневную рабочую неделю.

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Ранее 4 сентября министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах форума указал на то, что сократить количество рабочих дней в неделе можно будет, только когда в России вырастут производительность труда и доходы населения.

Дискуссию о переходе на четырехдневку в России этим летом возобновил премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда, он отметил, что к сокращению количества рабочих дней произойдет из-за развития технологий.

По его поручению Минтруд до 30 сентября 2019 года оценит влияние сокращения рабочей недели на экономику страны, производительность труда и социальную сферу. Помощь в расчетах окажут Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

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