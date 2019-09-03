Жириновский высказался за четырехдневную рабочую неделю

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с «Лентой.ру» призвал не бояться предлагаемой четырехдневной рабочей недели. По мнению политика, инициатива будет реализована не сразу, а в отдаленной перспективе, и направлена она на то, чтобы сократить безработицу. Возможная реформа трудового законодательства будет способствовать тому, что люди начнут искать новую работу или проходить переквалификацию, «если они чувствуют, что их скоро уволят», так как у работников появится еще один выходной.

«У нас в чем проблема — малая подвижность населения. В Соединенных Штатах человек за свою трудовую жизнь переезжает 17 раз, чтобы иметь работу. А у нас — как крепостное право: сел, на одном заводе 50 лет, в одной столовой, в одной парикмахерской, в одном вузе, — отметил Владимир Жириновский. — Но если люди не хотят уезжать, а неизбежно сокращение по каким-то основаниям, то появится возможность, какой-то свободный день в неделю на переквалификацию».

По мнению лидера ЛДПР, чтобы ввести еще один выходной, нужен специальный закон. Решать же, сколько работать, должен сам человек. «А работать — сколько хотите. Можете по 12 часов в день работать, без выходных, семь дней в неделю. А тем более частный сектор. А тем более надомники, все мелкие предприниматели», — подчеркнул Владимир Жириновский.

Речь об изменениях в рабочей неделе идет только относительно государственных учреждений и предприятий, органов управления, образования и медицины. «Там, где четкий порядок работы, и граждане будут рады иметь дополнительный день отдыха. В этом смысле бояться не надо», — отметил политик.

Кроме того, важной стороной реформы трудового законодательства должно стать, по мнению Владимира Жириновского, улучшение работы по информированию населения о том, где молодежь может учиться и работать одновременно. «Поэтому надо всех устроить, только должна быть информация — везде, по всей стране информационная база, чтобы все знали, где можно учиться, где можно работать, где вас ждут», — подчеркнул Владимир Жирновский.

«Я был в Томске в свое время — там очень много выпускают юристов. Конечно, там, в Томске они всех не устроят. Я им говорю: дайте базу рабочих мест в ближайших городах: Кемерово, Омск, Новосибирск. По всей стране. В Крыму, возможно, есть работа — чем плохой регион для проживания, — отметил лидер партии. — Поэтому надо помочь в выборе профессии — надо в школах вводить, хотя бы факультативно, занятия по профориентации: кем ты хочешь быть».

