Жириновский призвал сделать среду выходным днем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «60 минут» на канале «Россия 1» прокомментировал поддержку Минтрудом России инициативы профсоюзов о переходе на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, она позволит оптимизировать трудовой процесс, повысить качество положенного отдыха и, что главное — не противоречит Трудовому кодексу.

«Инициативу защитников прав трудящихся депутаты Государственной думы могут рассмотреть уже в сентябре», — пояснил политик. При этом главным условием перехода на укороченную неделю, по словам Владимира Жириновского, будет сохранение существующей зарплаты.

В качестве весомого аргумента в пользу сокращения трудовой недели до четырех дней Владимир Жириновский привел опыт Генри Форда: «На своих конвейерах он установил самый короткий рабочий день — производитель поднялась выше. Он доказал всему миру! Потому что люди знали, что у них много свободного времени и они хорошо работали в рабочее время. Уже доказано — люди работают лучше, когда мало работы. когда много — им наплевать на все, им надоело. К революции дело идет»,— подчеркнул политик.

«Но это будет глупо, если пятницу сделают третьим выходным — надо среду делать. Посредине недели. Понедельник-вторник работаем, среда отдыхаем, четверг-пятница работаем. И два выходных. Вот так нужно делать», — предложил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что ориентироваться в развитии рынка труда надо на такие страны как Швеция, а не Китай. «Мало — смотрите, что еще делают. В некоторых странах Европы уже своим гражданам пособие выплачивается пожизненно. Просто пособие — не по безработице. Сиди дома, ты — финн, швейцарец, голландец — 50 тысяч тебе. Просто — ты гражданин нашей страны. Мы, когда к этому придем?! Еще 60 лет будем ждать?!», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю Владимир Жириновский активно продвигает уже несколько лет подряд.

