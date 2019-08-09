Жириновский продолжит биться за гражданство для русских

Предложенный фракцией ЛДПР законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства находящимся за рубежом русским призван помочь бывшим соотечественникам, а не вносить раздор». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил руководитель фракции в Госдуме Владимир Жириновский, комментируя скандальное обсуждение законопроекта депутатами Госдумы, в ходе которого политик покинул заседание.

«Закон, который мы предлагаем, упрощает процедуру предоставления гражданства русским, которые находятся за рубежом. В основном, это бывшие республики Советского Союза. Все остальные так же могут пользоваться и получать российское гражданство», — подчеркнул он.

По словам Жириновского, если противников законопроекта, по мнению которых документ противоречит Конституции РФ, поскольку не учитывает интересы представителей других национальностей, смущает слово «русский», можно заменить его на слово «соотечественник». «Во втором чтении мы могли вообще везде заменить слово «русские» на «соотечественники». Любой национальности, любого вероисповедания. Например, правнуки царской эмиграции сейчас живут где-то во Франции – и они пускай получают гражданство, — заявил он. — Мы же не говорим – только русских! Если они считают, что закон ограничит права других получить ускоренную процедуру — мы заменим. Для этого и есть три чтения».

При этом политик подчеркнул, что предложенный законопроект не противоречит Конституции, напротив, это в Конституция не учитывает интересы русских. «В Конституции перечислены все народы и образования на территории России, но ни слова не сказано о русских! Ни одного слова — русского народа вообще нет по этой Конституции!», — заявил Жириновский.

По его мнению, парламент и, в частности, «Единая Россия» на протяжении долгого времени отказываются принимать подобный закон. «Мы об этом говорим 30 лет, 20 лет, 10 — они не принимают закон, обманывая всех граждан России», — добавил он.

Жириновский напомнил, что в соответствии с нормами действующего законодательства, в 2015 году российское гражданство получила всего тысяча человек, тогда как российский паспорт хотят получить миллионы.

Он отметил, что принятый в 2002 году закон предписывает 8 лет ожидания для получения российского гражданства, и пока люди этого ожидают, их документы устаревают, и они вынуждены снова и снова обивать пороги различных учреждений. «Мы хотим в рамках закона хотя бы для русских быстрее это сделать, ибо их выдавливают везде, — подчеркнул политик. — Они по всему миру разбрелись! Пока депутаты думают и создают рабочие группы, 30 лет прошло!».

